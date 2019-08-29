Видео воздушной атаки ВСУ по позициям сил ДНР под Донецком появилось в сети

В сети появилось видео воздушной атаки Вооруженных сил Украины по позициям ДНР под Донецком. Ролик выложила на своем YouTube-канале пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

В описании к обнародованным кадрам говорится, что инцидент произошел накануне в районе поселка Старомихайловка. Военные ВСУ под прикрытием огня из крупнокалиберного пулемета запустили дрон, который сбросил самодельные взрывные устройства. Очевидцами атаки, помимо бойцов Народной милиции и сотрудников ее пресс-службы, стали корреспонденты одного из российских телеканалов.

Ранее в четверг в ДНР сделали заявление о ночном боестолкновении с украинскими диверсантами.