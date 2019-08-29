В ДНР сделали экстренное заявление о неравном бое с ВСУ и пленении ополченцев

Ополченцы Народной милиции ДНР приняли неравный бой с украинскими диверсантами и понесли потери. Об этом говорится в экстренном заявлении оборонного ведомства, распространенном отечественными интернет-СМИ.

В сообщении, процитированном «Русской весной», отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью в районе Горловки. В результате боестолкновения погиб один ополченец, один получил тяжелые ранения. Еще трое человек пропали без вести. Согласно имеющейся на данный момент информации, они попали в плен к украинским военным.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места нового удара Вооруженных сил Украины по южной части ДНР.