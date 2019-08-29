Меркель и Путин провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил темы, о которых говорили лидеры обеих стран.

Меркель и Зеленский по телефону обсудили ситуацию в Донбассе

"Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) с тем, чтобы способствовать реализации минских договоренностей", - передаёт слова Зейберта ТАСС.

Он отметил, что речь также шла об ускорении переговоров по транзиту газа. Меркель и Путин обменялись мнениями, касательно ситуации в Сирии, в особенности о военной эскалации на северо-западе страны. По его словам, они выразили поддержку деятельности спецпосланников ООН по Сирии и Ливии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провёл международный разговор.