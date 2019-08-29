МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщение о том, что президент Александр Лукашенко не поедет на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны в Польшу из солидарности с Владимиром Путиным.

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

"Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войны для нас священна, и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход ... разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно", - передаёт слова Глаза РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что в победу над фашисткой Германией внесли вклад все народы СССР. По его словам, без усилий Красной армии не был бы возможен "разгром нацизма и освобождение Восточной и Центральной Европы". Глаз добавил, что для Минска участие в памятных мероприятиях 1 сентября - "дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны".

Отмечается, что в Польшу не пригласили Россию, Казахстан и страны Центральной Азии.