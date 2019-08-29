В столовой Верховной Рады подорожала еда

Меню более разнообразное, но блюда стоят дороже, чем в прошлом году. Такое наблюдение сделали парламентские журналисты на Украине.

Как утверждают украинские СМИ, снимок меню выложил недавно избранный депутат Верховной Рады Александр Скичко. Он прошел в парламент от партии «Слуга народа».

Фотография якобы была опубликована на Instagram-страничке парламентария. Возможно, она была удалена, потому что корреспонденту АН фото на аккаунте политика найти не удалось.

Так или иначе, но фотофакт продублировали парламентские журналисты одного из украинских изданий. Они опубликовали собственные фото из столовой Верховной Рады.

Гречневая каша при Порошенко стоила 7,49 гривен. При Зеленском она подорожала до 12,04 гривны. Морковный салат теперь стоит 21,55 грн. Раньше его цена была 17,24 грн. И так по всем позициям.

Самым дорогим в нынешнем созыве оказалось филе семги. Сто грамм этого блюда стоит 174,42 гривны. Голубцы с мясом и рисом оценены в 84,18 грн, а корейка, запеченная с шампиньонами — в 83,06 грн.

Курс гривны, на момент написания этого текста, установлен на уровне 2 российских рублей 63 копеек. Это значит в Верховной Раде порция гречневой каши в рублевом эквиваленте оценена в 19,72 руб., морковный салат — в 56,75 руб., корейка — в 218,72 руб., голубцы — в 221,67 руб., а 100 грамм филе семги — в 459,31