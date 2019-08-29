Генпрокурор Украины показал заявление о своем увольнении

Юрий Луценко подал заявление о снятии его с поста генерального прокурора Украины. Сразу после подписи он продемонстрировал документ журналистам.

Заявление оформлено на обычном листе формата А4. Оно без «шапки», которую используют ведомства в документах.

«Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию», — с этих слов начинается единственный абзац текст заявления Луценко: «на основании п. 1 ч. 1 ст. 42 закона Украины «О прокуратуре».

Это весь текст. Демонстрируя документ, украинский генпрокурор заявил, что чувствует облегчение. Свою нынешнюю должность он получил в мае 2016 года. Во времена Порошенко Луценко пытался подать в отставку, однако это решение не было утверждено парламентом. Уже после выборов Зеленский также пытался отстранить генпрокурора, однако его снова отстояла Верховная Рада.