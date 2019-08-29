СМИ: Трамп соврал 48 раз за 6 дней

Американские источники проанализировали высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за неделю. По мнению экспертов, глава государства соврал 48 раз за последние 6 дней.

"48 ложных заявлений за шесть дней вполне средний показатель для Трампа этим летом. В среднем он делал 7,7 ложного заявления в день с 8 июля, когда CNN начал считать", - передаёт "НСН" сообщение специалистов.

По словам экспертов, за 6 дней Трамп сделал 21 ложное заявление об экономике, 12 раз - о торговле и 11 - о взаимоотношениях с Китаем. Одним из таких высказываний стало о бывшем президенте США Бараке Обаме.