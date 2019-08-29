Киевский эксперт раскрыл, какая иностранная структура управляет экономикой Украины
29 августа 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Экономикой Украины руководят не чиновники в Киеве, а Международный валютный фонд. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Вадим Карасев, украинский политический эксперт.
Как отметил аналитик, которого процитировало ИА REGNUM, МВФ принадлежит экономическая власть в бывшей советской республике. По мнению Карасева, новому правительству в Киеве не дадут проводить самостоятельный курс в сфере экономики, так как страна находится в долговой ловушке. Чтобы выбраться из нее, украинскому государству придется распродать предприятия и землю, полагает собеседник журналистов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Кликин рассказал о «мегаугрозе» для его страны.