Экономикой Украины руководят не чиновники в Киеве, а Международный валютный фонд. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Вадим Карасев, украинский политический эксперт.

Как отметил аналитик, которого процитировало ИА REGNUM, МВФ принадлежит экономическая власть в бывшей советской республике. По мнению Карасева, новому правительству в Киеве не дадут проводить самостоятельный курс в сфере экономики, так как страна находится в долговой ловушке. Чтобы выбраться из нее, украинскому государству придется распродать предприятия и землю, полагает собеседник журналистов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Кликин рассказал о «мегаугрозе» для его страны.