Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что российский президент Владимир Путин не вернется в G8 без согласия участников "Большой семерки". По мнению американского политика, возвращение России в группу G8 не является самоцелью для российского лидера.

Джон Болтон сегодня находится в Молдавии. После встречи с премьером Майей Санду он отвечал на вопросы журналистов.

"Что касается G7, как сказал президент Трамп, он обсудил это с коллегами. Были высказаны разные точки зрения, решений принято не было. Вчера президент Путин сам сказал, что не хочет входить в какую-либо группу, все члены которой не хотели бы его вступления", - цитирует Болтона ТАСС.

Трамп говорил о необходимости возвращения России в "элитный клуб" на на саммите "Группы семи" во французском Биаррице.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение в G8 для России не является самоцелью.