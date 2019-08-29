Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в Госдуме

В Государственной Думе РФ обозначили единственный вариант остановки гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался депутат Антон Морозов.

Как отметил российский законодатель, ставший собеседником издания ФАН, прекращение конфликта, продолжающегося с весны 2014 года, возможно только с помощью реализации минских договоренностей. Данный путь урегулирования одобрен соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН, напомнил парламентарий.

Ранее в четверг сообщалось, что пресс-служба Народной милиции ДНР распространила в интернете видео с места нового удара Вооруженных сил Украины по югу самопровозглашенной республики.