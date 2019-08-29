Главу администрации Зеленского подловили в аэропорту на коленях у девушки

Андрея Богдана подловили в аэропорту во Франции спящим на коленях у своей спутницы. Утверждается, что в этот день в Киеве происходили праздничные мероприятия, посвященные дню независимости. Руководителю администрации президента Украины начали пенять, что он проигнорировал государственный праздник.

Фото опубликовал пользователь одной из социальных сетей Юрий Николов. Кто-то сфотографировал Андрея Богдана в достаточно тривиальной позе: спящим на коленях у девушки в аэропорту. Это стало поводом для скандала.

«Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения «приватных» кандидатов в Кабмин (фото мне скинули анонимно)» — написал в комментарии автор публикации: «А где-то в это же время Коломойский рассказывал «Цензору» про богдановскую недальновидность».

По данным украинских СМИ Андрей Богдан летал во Францию на свадьбу друзей. В комментариях к снимку пользователи отметили, что ничего предосудительного в поступке главы администрации Зеленского нет, а скандал раздут на ровном месте.