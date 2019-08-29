Обнародовано видео с места нового военного удара Киева по югу непризнанной ДНР

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео с места нового удара киевских военных по югу непризнанной республики. Под огнем армии Украины оказался поселок Коминтерново.

В ДНР отметили, что противник продолжает обстрелы из артиллерии и крупнокалиберного стрелкового оружия. В результате действий киевских силовиков оказались подожжены поля в районе высоковольтных линий электропередач. Это привело к отключению света в Коминтерново и близлежащих поселках.

Народная милиция ЛНР, в свою очередь, выложила видео, на котором запечатлены последствия атаки по поселку Голубовское, контролируемому властями республики. Выпущенные украинскими военными боеприпасы повредили несколько домов.