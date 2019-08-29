Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал дату проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран "нормандской четверки". Встреча представителей России, Германии, Франции и Украины должна состояться 2 сентября.

Меркель и Зеленский по телефону обсудили ситуацию в Донбассе

Дата стала известна в среду, 28 августа, по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По данным пресс-службы офиса Зеленского, президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, - передает ТАСС.

В ходе разговора Зеленский заявил, что "Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов".