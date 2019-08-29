Политолог прокомментировал сообщения о поручении Трампа проверить военную помощь Украине

Российский политолог прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что сообщения издания Politico имеют место быть, есть такая вероятность пересмотра США военной помощи Украине.

Трамп распорядился пересмотреть выделение военной помощи Украине

По мнению политолога, Дональд Трамп хотел бы избавиться от наследия своего предшественника Барака Обамы в этом вопросе, - передает RT. Брутер считает, что возможный пересмотр военной помощи Украине можно связать с грядущими президентскими выборами в США.

Эксперт пояснил, что "сама по себе американская военная помощь Украине не имеет никакого принципиального значения, это скорее элемент политики или даже элемент демонстрации, который к военным возможностям Украины особого отношения не имеет".