Самопровозглашенные ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации до апреля 2020 года. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся в отечественной блогосфере.

Как пишет автор канала «Вокруг нас» в «Яндекс. Дзен», информацию о будущем присоединении республик Донбасса к России передали крымские добровольцы, которые находятся в армии ДНР. По их словам, вопреки утверждениям СМИ о медленной выдаче паспортов РФ местным жителям, этот процесс идет полным ходом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что беглый украинский политик Александр Онищенко назвал выгоду Соединенных Штатов от войны в Донбассе.