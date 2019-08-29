Меркель и Зеленский по телефону обсудили ситуацию в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Телефонный разговор Меркель и Зеленского состоялся в среду, 28 августа. Немецкий канцлер также обсудила с украинским президентом работу нормандского формата.

Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

В правительстве ФРГ заявили, что Меркель и Зеленский сошлись во мнении о необходимости в полном объеме реализовать Минские соглашения, - сообщает "СП".

Меркель ранее 25 августа на саммите G7 в Биаррице сообщила о подготовке Германией и Францией встречи в "нормандском формате", которую планируется провести в Париже. Она тогда отметила, что с Зеленским возможно продвижение минских соглашений для разрешения кризиса на востоке Украины

28 августа Меркель и Зеленский поговорили о дальнейших дипломатические усилиях в нормандском формате при участии Германии, Франции, России и Украины.