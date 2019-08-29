Эрдоган выбирает: российские Су-35 и Су-57 или американские F-35. Решение о покупке примет после разговора с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Россию и посещения Международного аэро-космического салона МАКС-2019 вернулся на родину и размышляет, покупать российские истребители Су-35 и Су-57 или американские F-35.

Путин и Эрдоган выступили на открытии Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019»

Эрдоган заявил, что сможет принять решение о покупке Су-35 и Су-57 вместо F-35 после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, - сообщает kp.ru. Он отметил, что должен выяснить окончательную позицию Вашингтона по участию Анкары в программе производства и поставок F-35.

Прояснить этот вопрос турецкий лидер намерен в ходе телефонных переговоров с американским лидером, передает телеканал CNN Turk.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что "не зря" посетил авиасалон МАКС – 2019 в России.