Трамп распорядился пересмотреть выделение военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть выдачу военной помощи Украине. Глава американского Белого дома намерен убедиться в рациональном использовании выделяемые Украине средств в интересах Штатов, - сообщает kp.ru.

В 2019 году Соединенные Штаты планировали выделить на оборону Украине 250 миллионов долларов. Именно эта сумма была заложена в бюджет на текущий финансовый год. Источник издания Politico в администрации президента США сообщил, что пока Трамп убеждается, есть ли смысл Вашингтону тратить деньги на Киев, средства будут заморожены.

Ревизию проводят, среди прочих экспертов, глава Пентагона Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Согласно данным Минобороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет $1,5 млрд.