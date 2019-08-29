Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России, введенные из-за "дела Скрипалей". По мнению Марии Захаровой, второй пакет антироссийских санкций Штатов из-за дела Скрипалей ухудшает возможность нормализации двусторонних отношений.

Дипломат отметила, что санкции, вводимые США, являются "нелегитимным инструментом давления не только на Россию", и в результате возможность нормализации взаимодействия между двумя странами только ухудшается. Вводимые ограничения не отвечают коренным интересам обеих стран и народов, - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия неоднократно заявила - Москва никогда не примет навязываемых правил поведения по чьим-либо лекалам. "Пытаться разговаривать с Россией на языке ультиматумов просто бесполезно", - подчеркнула Захарова.