Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Европу для обсуждения некоторых вопросов внешней политики Соединённых Штатов и "сдерживания российской агрессии". Об этом глава министерства сообщил в среду, 28 августа.

"На следующей неделе я поеду в Европу, чтобы встретиться с некоторыми из наших союзников по НАТО с целью обсудить политику США в отношении Европы и наши продолжающиеся усилия по сдерживанию агрессии России", - передаёт его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет ни для кого угрозы, но будет очень внимательно следить за действиями потенциальных противников.