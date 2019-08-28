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Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

28 августа 2019, 21:29 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Самолет авиакомпании airBaltic, который летел из Львова в Ригу, по «оперативным причинам» направили в Палангу. Об этом латвийским СМИ рассказал один из пассажиров.

По словам очевидца Арманда, дело обстояло так: полет из Львова в Ригу проходил спокойно, уже планировалась посадка, однако перед взлетно-посадочной полосой самолет начал внезапно набирать высоту. Позже последовало сообщение пилота о том, что самолет направляется в Палангу (Литва) на... дозаправку. Пассажир был крайне этим удивлен: «На мой взгляд, если не хватает топлива, логичней было бы посадить самолет в ближайшем аэропорту, а не в том, который расположен в 220 км. Возможно, требовалось, чтобы самолет израсходовал топливо и садился с пустыми баками, чтобы в случае аварии снизить риск возникновения тяжких последствий. В Паланге самолет поджидали две пожарных машины. Мне неприятно, что мне говорят очевидную неправду».

Естественно, латвийские СМИ решили выяснить ситуацию в национальной компании. Вот какой они ответ получили от руководителя по общественным отношениям пресс-службы авиакомпании Алисе Бриеде.

«Для дозаправки было решено направить самолет в Палангу – ближайший для этого аэропорт. Самолет с технической точки зрения был в полном порядке. Помощь спасателей не требовалась и не запрашивалась. После заправки самолет продолжил полет в Ригу».

Если честно, то у меня, как у журналиста и пассажира, нет уверенности в том, что латвийская национальная компания откровенна. Г-жа Бриеде, конечно, будет говорит то, что ей велят, иначе лишится своего места, но пассажиры обязаны знать правду. Не так ли?

Наш спецкор обратился к своему источнику в Латвии и попросил пилота с 30-м стажем прокомментировать ситуацию: «Это полная чушь! Полное вранье! Если реально дела обстоят «с топливом», то возникает вопрос: «Дорогие коллеги, вы не в состоянии рассчитать расход топлива?» При подходе к аэропорту назначения пилот должен был сказать диспетчеру, с которым держит связь, что у него заканчивается топливо. Ему бы обеспечили кратчайший заход на посадку вне очереди. В случае ухода на второй круг более удобно и экономично произвести повторный заход на посадку. Если позволяют погодные условия, то можно произвести разворот и зайти с обратной стороны. В данном случае если это касается нехватки топлива, то уходить на запасной аэропорт – большая глупость. Видимо, были проблемы с самолетом, или со взлетно-посадочной полосой. Но по словам пресс-службы авиакомпании следует, что было много самолетов, которые «стояли в очередь» на посадку. Тогда дело в самом самолете».

Прав пассажир, который говорит, что его оскорбляет ложь. Впрочем, для национальной компании airBaltic данная ложь – обычное дело! Зная, что, где и как были куплены самолеты, зная «изнанку» авиакомпании я не летаю данной авиакомпанией. Здоровее буду!

 

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