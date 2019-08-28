Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
28 августа 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй Мировой войны из-за солидарности с российским лидером Владимиром Путиным, которому не отправили приглашение.
Согласно источнику, Минск принял решение не делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков высокого ранга, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
В МИД Белоруссии пока комментировать ситуацию отказались.
Польша объясняет отказ пригласить Россию тем, что, по мнению польских политиков, СССР нарушил международное право в 1939 году.
Напомним, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, после чего одна часть территорией отошла СССР, а другая Третьему рейху, однако немецкий лидер на мероприятие приглашён.