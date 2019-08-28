Первая леди Франции Брижит Макрон ответила на извинения бразильцев за оскорбительные высказывания в ее адрес Жаира Болсонару

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон тронута извинениями бразильских интернет-пользователей за оскорбительное высказывание президента Бразилии Жаира Болсонару в ее адрес.

Бразильский президент ранее одобрительно прокомментировал появившийся в соцсетях фотоколлаж с изображением его с супругой и французского коллеги с первой леди Франции. Изображение сопровождала подпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность".

После этого бразильцы запустили в соцсети Твиттер хештег #DesculpaBrigitte. Его перевод: "прости, Брижит". В постах фолловеры писали, что им стыдно за своего президента.

Как пишет французское издание Le Parisien, Брижит Макрон узнала об извинениях бразильцев незадолго до отъезда с саммита "Большой семерки", который прошел в Биаррице.