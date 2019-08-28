Премьер - министр Украины обратился к преемнику с наставлением

Владимир Гройсман покидает пост премьер - министра Украины. Об этом политик сообщил в прощальном видеообращении к своему преемнику в Facebook.

"Уже скоро в этом кабинете получит новый премьер, на плечах которого лежит огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаешь, насколько это тяжело - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей", - пишет политик.

Гройсман пожелал будущему премьер - министру Украины "сил, терпения и удачи" на новом посту. По его словам, именно от главы кабмина будет зависеть успех работы нового правительства и всей страны. Он добавил, что новое правительство примет страну в более стабильном состоянии.

"Я буду и дальше заботиться об успехе нашего великого государства и заботиться о роли, которая будет необходима для того, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере ее потенциал", - заключил он.