Латвия: аферистка снимала «родовое проклятие» за золото и колбасу

В латвийском городе Екабпилс местный суд приговорил аферистку, которая представилась «колдуньей» и обокрала несовершеннолетнюю девушку. Теперь «даме» придется повкалывать принудительно.

Женщина, воспользовалась наивностью молодой девушки и убедила ее, что на семью наложено «проклятие». Она обещала снять его! Но за это попросила несовершеннолетнего ребенка принести из дома золотые украшения и продукты. Более того, «дама» маниакально убеждала девушку, что та непременно умрет через две недели! Нужно немедленно снимать порчу.

Опасаясь за свое здоровье и за близких людей, ребенок взяла у матери ее драгоценности и продукты из холодильника, и отнесла аферистке. Предприимчивая дама не побрезговала ни колбасой, ни фаршем.

Правоохранительным органам удалось задержать вымогательницу. Теперь аферистки придется свою энергию направить совсем в ином направлении.