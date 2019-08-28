В Германии провели странный опрос жителей Донбасса

За реинтеграцию с Украиной выступают больше половины жителей Донбасса. Такие данные получились у Центра восточноевропейских и международных исследований. Вопрос возникает: каким образом социологи проводили это исследование. Центр находится в Берлине.

То, что на Донбассе пока существуют проблемы, понятно и без исследований. Но они решаются. И ситуация в Донецкой и Луганской народных республик улучшается. В кулуарных разговорах жители ДНР и ЛНР рассказывают о том, что на подконтрольных официальному Киеву территориях спрашивают, когда же наконец Донецк и Луганск заберут их под свой контроль.

У немецких социологов получились совсем другие выводы. Согласно их исследованиям, за реинтеграцию высказались 54,5 процента человек. Причем по их данным на украинской стороне Донецкой и Луганской областей за реинтеграцию выступают 65 процентов опрошенных. В ДНР и ЛНР, якобы, таких нашлось 55 процентов человек.

Исследование достаточно сомнительное. Каким образом социологи смогли провести его в ДНР и ЛНР непонятно. Это первое. Второе — реинтеграция с Украиной для жителей мятежных республик означает репрессии. Многие из них вошли сначала в ополчение, затем стали военнослужащими армий ДНР и ЛНР. Переход республик под юрисдикцию официального Киева означает для них уголовное преследование.

То, что желающих добровольно отправиться в тюрьму, не так много, говорит о низкой эффективности проекта, который официальный Киев проводит уже не один год. СБУ проводит акцию «Тебя ждут дома», в рамках которой предлагается сдаваться тем, кто не принимал активного участия в боевых действиях на Донбассе. Сдача в плен в рамках этой акции носит единичный характер.