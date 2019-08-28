Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату
28 августа 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату.
Владимир Зеленский считает, что Вашингтон может быть вовлечён в переговоры по Донбассу.
"Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу", - сообщил в пресс-службе Зеленского, передаёт RT.
Зеленский заявил, что выступает за расширение нормандского формата, в группу которого на данный момент входят представители Украины, Франции, России и Германии. Глава государства поблагодарил США "за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".