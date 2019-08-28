Американский подполковник рассказал, как на самом деле обстоят дела среди украинских военных

Американские военные сочли украинских военнослужащих главным недостатком Яворовского учебного центра во Львовской области. Подполковник ВС США Роберт Трейси заявил, что украинские солдаты «ленивые и жадные».

Американцы проводят подготовку украинских военнослужащих к наступлению на Донбасс, передаёт Lenta.Ru. Трейси рассказал, что большинство солдат не знают английского, а потому не могут воспринимать команды инструкторов. «Но даже между собой они не могут найти общего языка!» - возмутился подполковник. Также он рассказал, что солдаты готовы «украсть и перепродать любой попавшийся на глаза предмет», а на территории полигона царит «поголовное пьянство». Но в большей степени Трейси поразился коррупции среди украинских военнослужащих. «Не важно, хочет ли рядовой стать капралом или младший офицер хочет получить новую должность, любой из них должен за это заплатить своему старшему начальнику», - рассказал он.

При этом в ВСУ опровергают слова американского подполковника и считают информацию придуманной.