В Испании 17 младенцев получили "синдром оборотня" из-за ошибки фармацевтов
28 августа 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Испании зафиксировано вспышка гипертрихоза или синдрома оборотня из-за ошибки фармацевтической компании, которая по ошибке продала не то лекарство. Отмечается, что болезнь обнаружена у 17 новорождённых младенцев.
Гипертрихоз - состояние, при котором тело человека покрывается аномальным количеством волос. Уточняется, что причиной заболевания стало лекарство - миноксидил, которое предназначено для стимулирования роста волос, пишет "Daily Mail".
В компании допустили ошибку и перепутали его с омепразолом, которое пьют для нормального пищеварения.
Согласно местным источникам, болезнь зафиксирована у детей в Андалусии, Валенсии и Кантабрии, сообщает газета "El Pais".
Фабрику закрыли из-за "серьезных нарушений, обнаруженных в правилах контроля за изготовлением лекарств".