В Испании зафиксировано вспышка гипертрихоза или синдрома оборотня из-за ошибки фармацевтической компании, которая по ошибке продала не то лекарство. Отмечается, что болезнь обнаружена у 17 новорождённых младенцев.

Гипертрихоз - состояние, при котором тело человека покрывается аномальным количеством волос. Уточняется, что причиной заболевания стало лекарство - миноксидил, которое предназначено для стимулирования роста волос, пишет "Daily Mail".

В компании допустили ошибку и перепутали его с омепразолом, которое пьют для нормального пищеварения.

Согласно местным источникам, болезнь зафиксирована у детей в Андалусии, Валенсии и Кантабрии, сообщает газета "El Pais".

Фабрику закрыли из-за "серьезных нарушений, обнаруженных в правилах контроля за изготовлением лекарств".