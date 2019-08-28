Мэр Вентспилса назвал правительство Латвии «девочкой легкого поведения»

Опальный мэр Вентспилса Айвар Лембергс, который утопает в судебных тяжбах с государством, решил высказать свое мнение о латвийском правительстве. Он назвал правящих лгунами и… проститутками.

Мэр латвийского города Вентспилс выступил перед СМИ и высказался по поводу правительства.

«Обещания, которые партии правящей коалиции давали в ходе выборов в 13-й Сейм, являются невыполнимыми. Эти обещания были архибольшим враньем! Новые консерваторы обещали в финансовом выражении годовой рост расходов на 1,3 млрд евро. Это полная ложь. Обещали поднять минимальную пенсию до 215 евро. Если у вас минимальная пенсия в 60 евро, то вы, конечно, захотите 215 евро. И вы будете за это голосовать. Выполнять они это не собираются, потому что они либо лгуны, либо безграмотные. Я думаю и одно, и другое. Еще постоянно говорят о верховенстве закона. Когда кто-то кричит, что он самый правильный, то это явно девочка легкого поведения. Нормальной женщине не надо кричать на каждом углу, что она порядочная. Это и так видно. Когда вам говорят о реформе, то где этот документ? Где документ о налоговой реформе? Где документ о реформе здравоохранения? Где документ о реформе образования? Если найдете, ставлю приз – дорогой коньяк!»

Мэр Вентспилса всегда отличался конкретными высказываниями и имеет четкое мнение о происходящем. Свое мнение.