Президент Грузии объяснила, когда состоится диалог между Москвой и Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия, при которых готова возобновить диалог с Россией. Глава государства отметила, что их выполнение станет первым шагом для установления каких-либо контактов.

Саломе Зурабишвили заявила, что сначала России следует изменить отношение к Грузии, чтобы "иметь какие-то контакты", а потом признать сотрудничество на добровольной основе.

"России необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, будем готовы к диалогу в будущем", - передаёт слова грузинского лидера "Euronews".

Напомним, что отношения между Россией и Грузией ухудшились из-за протестов в Тбилиси после участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение со страной.