На Украине требуют сохранить пост министра за скандальной Супрун

На сайте президента Украины появилась петиция в защиту Ульяны Супрун. Автор потребовал сохранить за ней пост министра здравоохранения. Требование уже поддержали 25 тысяч человек. Это означает, что теперь Зеленский ее должен будет рассмотреть.

Ульяна Супрун на Украине воспринимается достаточно неоднозначно. На посту министра здравоохранения она стала известной, как автор достаточно странных рекомендаций.

В числе главных претензией к Супрун стали замечания об отсутствии интереса к сиюминутной ситуации в стране. Когда на Украине обострилась ситуация с корью, глава украинского Минздрава рекомендовал украинцам отказаться от лука. Это произошло на фоне скандала с повышением цен на продукты питания.

В украинском сегменте интернета Супрун стала именем нарицательным. Пользователи публично желали ей скорейшего увольнения.

Как оказалось, в жизни, сочувствующих Супрун гораздо больше, чем злопыхателей. Петиция в ее защиту набрала больше 25 тысяч подписей. Этого достаточно, чтобы Зеленский принял предложение на рассмотрение.

«За последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения», — объяснил свою позицию автор петиции Дмитрий Ткач: «Нужно позволить команде во главе с Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов».