На Украине выяснили, сколько жителей страны доверяет Зеленскому

Согласно опросу, нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет большее число граждан, чем всем его предшественникам. 70% украинцев заявили о симпатии к главе государства.

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», - показали результаты опроса.

Также население страны положительно относится и к лидерам окружения президента Украины – Андрею Богдану и Дмитрию Разумкову, передаёт РИА Новости. При этом отмечается, что порядка половины опрошенных не сформировали четкого мнения относительно деятельности Разумкова и Богдана.