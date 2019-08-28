Самые популярные коты в Риге взволнованы

Пожалуй, экс-мэр Риги Нил Ушаков не пользовался такой популярностью, как его коты. И после его избрания в Европарламент питомцы остались одни. Конечно, котейки взволнованы.

Издание «Аргументы Недели» первыми написали о судьбе рижских котов Кузи и Муриса. По словам нового мэра столицы Олега Бурова, «коты не должны во время переговоров гулять по столу, за которым сидят люди».

СМИ моментально подхватили эту информацию и обвинили мэра в плохом отношении к Кузи и Мурису. Мэр оправдывался: «У меня аллергия на котов. Разве я в этом виноват?» Но народ и пресса продолжали беспокоится о судьбе животных. Как они себя чувствуют? Где они проживают?

Как выяснилось, первым характер стал показывать кот Мурис. Он пользовался «большой любовью» у г-на Ушакова. Теперь, когда Нила Валерьевича нет, то Мурис решил мстить – справляет нужду на многочисленные думские кресла. Не переносит кот одиночества. Он привык к контакту с людьми.

Где сейчас находятся думские коты? И что их ждет в будущем?

Наш спецкор связался с мэром Риги Олегом Буровым и попросил прокомментировать ситуацию.

«Коты останутся в думе. Только переселятся в другой кабинет. Буквально несколько минут назад я заходил к второму вице-мэру Владовой и коты были у нее. Сытые, упитанные. Все в порядке с котами».

Думские коты, конечно, с характером, и «своего дома» они покидать не собираются.