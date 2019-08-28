Лукашенко сравнил отношения Белоруссии с Россией и Казахстаном

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым рассказал о сходствах и отличиях белорусско-казахстанских и белорусско-российских отношений.

Лукашенко подчеркнул, что отношения Белоруссии и с Россией, и с Казахстаном всегда были очень близкими и тёплыми в плане сотрудничества, передаёт RT.

«У нас очень добрые отношения с Казахстаном. Они могут сравниться только с отношениями Беларуси с Россией. Это две страны, которые вместе с Беларусью всегда были инициаторами самых добрых отношений между народами, особенно после распада Советского Союза», - сказал белорусский президент.