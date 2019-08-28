МИД России высказался о странах Балтии

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич ответил в социальных сетях российским дипломатам по поводу высказывания МИД России о жизни Латвии в советский период и жизни теперешней.

Все началось с того, что представители российского МИД решили вновь затронуть «историю Латвии».

«В начале 90-х страны Балтии получили национальную независимость. Это событие вселило надежды и чаяния в то, что республики Советского Союза превратятся в современные демократические и правовые государства, которые, к сожалению, так и не сбылись».

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич не оставил без внимания данное высказывание.

«Никогда не существовало прибалтийских советских республик. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в рамках соглашения Гитлера-Сталина. Латвия, Литва и Эстония восстановили независимость и теперь это демократические и правовые государства. Есть ложь, большая ложь и твиты российского МИД».

Совсем недавно министр Ринкевич обвинил посольство России в Латвии в хамстве, когда те сравнили дипломата с лошадью за его возмущение по поводу действий полиции во время митинга в Москве.