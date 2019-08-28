Рига готова к учебному году

Много лет, когда наступало 1 сентября, то выяснялось, что многие школы не совсем были готовы к учебному году. Ремонтные работы во многих школьных учреждений продолжались. Готовы ли сейчас латвийские школы к новому учебному году? На этот вопрос специально для «Аргументы Недели» отвечает мэр Риги Олег Буров.

«Я считаю, что школы и детские сады готовы к новому учебному году. Ремонты проводились в 50 школах и велись в соответствии с графиком. Я лично сам контролировал все строительные работы, и могу с уверенностью сказать, что школьники будут учиться в отремонтированных школах. Конечно, есть еще незавершенные «дела». Но это нормальный процесс. И время еще терпит. Так что, уважаемые школьники и их родители, добро пожаловать в школы. Рижская дума делает все возможное и невозможное, чтобы учебный процесс проходил комфортно».

Похоже, что в этом году учащиеся Латвии с удовольствием зайдут в отремонтированные классы!