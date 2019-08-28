Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться" после его резонансного заявления о том, что Россия должна "уйти" из Крыма.

Ранее Волкер сообщил, что возврат к формату G8 может состояться исключительно после "ухода" России из Крыма.

Поклонская порекомендовала спецпредставителю США по вопросам Украины выспаться, поскольку лишь во сне может сбыться его мечта о возвращении полуострова Украине. "Наяву этого не увидит никто", – передает РИА "Новости" слова депутата.

Политик также заметила, что ей самой хотелось бы увидеть, как "Америка будет уходить из Украины".