Джонсон до 14 октября приостановил работу британского парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 28 августа, заявил что британский парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. Данную информацию политик предоставил журналистам.

Джонсон подчеркнул, что британская сторона должна продолжать реализацию внутренней повестки дня, и именно поэтому тронная речь королевы Британии Елизаветы II состоится 14 октября текущего года.

В эфире телеканала Sky News британский премьер категорически отверг утверждение, что отсрочка заседаний парламента была сделана с целью помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Европейского союза без соглашения об условиях Brexit.