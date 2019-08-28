Зачем Трампу понадобилась Гренландия?

Предложение Трампа купить у Дании самый большой на планете остров Гренландия вызвало как ажиотаж и возмущение в самой Дании, так и здоровый смех в России. Сразу активизировались «эксперды», которые начали рассказывать, что Вашингтон делает это для военных целей – на острове разместят ракеты средней дальности, ядерные бомбардировщики и системы ПРО. Есть ли военное значение у Зелёной земли?



Очень быстро стало известно, какую сумму Трамп предлагал Дании за Гренландию, – всего 600–700 млн долларов в год за бессрочную аренду. Он просто узнал, какова ежегодная субвенция Дании острову, и решил «помочь», так сказать, возместить расходы.



США уже давно мечтают купить остров. Но и без его приобретения в холодную войну военные базы США в Гренландии стремительно росли. Так что покупать остров для военной базы США не нужно. Вашингтон там и так имеет то, что хочет. А если захочет большего, то, скорее всего, получит под соусом русской угрозы.



Так зачем же нужна была эта катавасия с покупкой? Есть разные версии. Так, Гренландия весьма богата полезными ископаемыми. Там есть нефть, газ, уран, алмазы, золото, железо, цинк. И что очень важно для США – ряд редкоземельных элементов. Ведь США сильно зависят по редкозёмам от Китая и России. Причём их запасы на острове достаточно велики, с 2007 г. их добывает австралийская компания.



Есть версия, что американцев беспокоит китайское присутствие на острове – их пригласили местные власти для модернизации аэропортов и телекоммуникаций. Ситуация действительно тревожная для Запада.



Ну и последняя версия – Дональд Трамп очень хочет совершить нечто великое, войти в историю.



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