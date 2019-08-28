Программисты потребовали женщин на IT-конференции в Германии
28 августа 2019, 12:35 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Скандал стал поводом для отмены конференции программистов в Дрездене. Среди докладчиков не было ни одного негра и ни одной женщины. Слово предоставили только белым мужчинам.
Дрезденская конференция должна была состояться в начале октября. На нее было подано 250 заявок для докладов.
Из всех подавших заявки организаторы отобрали лишь 39 человек. Когда список был опубликован, разразился скандал. В нем не было ни одной женщины, одни лишь мужчины-европейцы.
В результате многие докладчики отказались от участия в мероприятии. Организаторы пытались сгладить ситуацию и разбавить выступающих представительницей прекрасного пола.
Это стало поводом для новой критики. Комментаторы заметили, что одной женщине будет неуютно в компании мужчин. В конечном итоге мероприятие было отменено.