В Крыму слова Волкера о возвращении России в G8 сочли примером несогласованности действий властей США

В Крыму ответили на требование спецпредставителя Соединённых Штатов по Украине Курта Волкера. Ранее он заявил, что Россия должна «уйти из Крыма», чтобы вновь вернуться в G8.

Ефим Фикс посчитал, что такие заявления Волкера являются прямым показателем несогласованности действий американских властей.

«Президент США говорит одно, а чиновники, обязанные выполнять волю президента, пытаются высказать свою точку зрения, не занимаясь решением порученных им конкретных задач», - считает первый вице-спикер Госсовета Крыма.

Также Фикс отметил, что демократия царит в США только на словах, а на деле американские власти всячески стараются навязать другим странам свою точку зрения, передаёт РенТВ.