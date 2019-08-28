В Крыму прокомментировали условия Курта Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в среду, 28 августа, оценил условия специального представителя США по Украине Курта Волкера для возвращения России в формат "Большой восьмерки".

Ранее Волкер заявил, что возобновление участия России в G8 станет возможным исключительно при "уходе" страны из Крыма.

В беседе с RT Ганжара отметил, что ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос возвращения Россией полуострова. По словам политика, Крым раз и навсегда стал частью РФ. Депутат также заметил, что даже без G8 роль Российской Федерации на международной арене лишь возрастает с каждым годом.