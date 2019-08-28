В Мексике после пожара в баре погибли 23 человека

Утром в среду, 28 августа, в Мексике в результате пожара в баре погибли по меньшей мере 23 человека. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники генпрокуратуры штата Веракрус.

Согласно последним данным, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести, передает сегодня РИА "Новости"

На кадрах с места происшествия видно, что помещение бара покрыто копотью и пеплом. Кроме того, заметно, что в ходе возгорания обрушились некоторые части потолка и прочие конструкции. Причины случившегося устанавливают сейчас специалисты.