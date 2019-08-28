Глава МИД Украины Климкин рассказал о «мегаугрозе» для Киева и «Большой семерки»

Павел Климкин, глава министерства иностранных дел Украины, высказался по поводу возможного преобразования «Большой семерки» в «Большую восьмерку» за счет возвращения в международный клуб Российской Федерации. Соответствующую запись чиновник оставил на своей странице в Facebook.

По словам Климкина, главное в настоящий момент — сохранить солидарность действий по отношению к Москве. «В противном случае это будет мегаугроза. И для Украины. И прежде всего для G7», — отметил министр.

С идеей о возвращении России в международный клуб ранее выступил президент США Дональд Трамп. Как писали «Аргументы недели», этот вопрос рассорил Трампа с европейскими лидерами на саммите «Большой семерки», который состоялся во Франции.