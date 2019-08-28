В Крыму объяснили, почему турпоток из Украины на полуостров каждый год увеличивается

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в среду, 28 августа, рассказал, почему туристический поток из Украины с каждым годом увеличивается.

По словам политика, за минувшие пять лет вся Украина осознала, что можно спокойно поехать в Крым и хорошо там отдохнуть. Российская сторона обустроила границу, создала комфортные условия для прохождения пунктов пропуска. Кроме того, были запущены специальные маршруты к курортам. Черняк подчеркнул, что Крым является регионом для безопасного и приятного отдыха, передает РИА "Новости"

Политик заметил, что на полуострове с большим гостеприимством принимают туристов из других стран, в частности из Украины. Никаких конфликтов, по словам Черняка, за пять лет не было.