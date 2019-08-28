Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в минувший вторник подтвердил, что Вашингтон намерен работать над возвращением к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

Помпео подчеркнул, что это четкая позиция американского лидера Дональда Трампа, сообщает утром в среду, 28 августа, kp.ru. По словам госсекретаря, президент США считает, что этим вопросом необходимо заняться в ближайшее время, уточняет телеканал Fox News.

Напомним, что о возвращении РФ в состав G8 заговорили первыми Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон в рамках прошедшего саммита G7.