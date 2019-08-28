Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, при каком условии Владимир Зеленский может рассчитывать на второй президентский срок. По данному вопросу бизнесмен высказался в разговоре со СМИ.

Коломойский отметил, что в настоящий момент в бывшей советской республике проживают около 35 миллионов человек. Если данный показатель при Зеленском увеличится на 10%, нынешнего президента Украины можно переизбирать на второй срок, процитировала предпринимателя «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Олег Царев назвал главного «связного» Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским. Бизнесмену неофициально приписывают влияние на главу государства.