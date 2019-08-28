Литва планирует приобрести у США сотни бронеавтомобилей

В среду, 28 августа, стало известно, что Литва планирует приобрести у Соединенных Штатов Америки сотни многоцелевых бронеавтомобилей JLTV. Согласно последним данным, речь идет о модификации M1278A1.

Предполагается также, что Литва закупит у США сопутствующее оборудование. Техника обойдется стране в 170,8 миллиона долларов, передает "Свободная пресса".

В Пентагоне уточнили, что данная сделка в полной мере соответствует интересам национальной безопасности и внутренней политики Соединенных Штатов. В ведомстве убеждены, что покупка бронеавтомобилей даст возможность Литве более эффективно противостоять будущим угрозам.