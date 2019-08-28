Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.

Источник уточнил, что американское судно должно было прибыть в порт в минувшее воскресенье, 25 августа, передает ФБА "Экономика сегодня".

Китайские власти, однако, не позволили кораблю ВМС США зайти в порт. Причина отказа к настоящему моменту не сообщается. Как уточняет Reuters, в последний раз военные корабли Соединенных Штатов совершали случайные визиты в Китай два года назад.